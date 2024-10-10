Астрофизики предупредили о магнитной буре высшего класса

На Земле в ближайшие два дня может произойти сильнейшая магнитная буря. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, моделирование показывает, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась скоростным выбросом плазмы. Он придет к Земле уже сегодня, причем плазменное облако имеет большие размеры, так что «уклониться» от него не получится.

«Разброс по силе бури исключительно велик. Облако имеет крайне неоднородную структуру, как по плотности, так и по скорости. В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего 5-го уровня, сравнимых с событиями мая этого года. Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до 3 суток. Приход плазмы возможен, начиная с 11 часов по московскому времени», – сообщили в лаборатории.

Там добавили, что сегодня северные сияния возможны даже в широтах Сочи и Владивостока.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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