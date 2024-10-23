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Среда, 23 октября 2024, 06:03 мск

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Уральские ученые по вечной мерзлоте установили дату извержения крупневшего вулкана

Точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 000 лет определили уральские ученые. Проанализировав годичные кольца полуископаемых деревьев Ямала, они пришли к выводу, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до н. э. Именно эта дата, как полагают специалисты, может стать временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений. Результаты исследования опубликованы в журнале Dendrochronologia.

Сотрудники лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН сфокусировались на трех самых крупных извержениях вулканов за последние 10 000 лет: вулкана Ильинский на Камчатке (8 500 лет назад), Мазама в Северной Америке (7 600 лет назад) и Кикай на Японских островах (7 300 лет назад). По оценкам вулканологов, изучавших тефру (вулканический пепел), объем выброшенных веществ первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, а объем выброшенной массы вулканом Кикай достигал 300-450 кубических километров.

«Это в несколько раз больше, чем объем извержения любого из последующих вулканов, включая мощнейшее извержение Тамборы в 1815 году», – сообщил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров, которого цитирует РИА Новости.

При этом он добавил, что в слоях ледников Гренландии и Антарктиды примерно в это же время были обнаружены три очень высоких пика содержания сульфатов. Ученые предполагают, что это следы трех перечисленных извержений.

«Мы решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи и исследователи ледовых колонок датировали этими датами «в радиусе» плюс-минус 100 лет. В качестве материала использовалась полуископаемая древесина лиственниц с полуострова Ямал, где построена самая длительная древесно-кольцевая хронология для полярных регионов, охватывающая последние 8 768 лет», – отметил Рашит Хантемиров.

По его словам, для Ильинского и Мазамы не удалось выявить какие-то особенные события в эти периоды, а вот вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай был обнаружено «некое катастрофическое событие, которое привело к резкому снижению роста деревьев и образованию аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной».

«Произошло это событие в 5 279 году до н. э., а суровые условия продолжались потом еще как минимум пять лет. Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай», – добавил ученый.

Как отмечают эксперты, если предположение дендрохронологов о дате извержения Кикай верно, то необходимо сделать существенную поправку в хронологию слоев ледников Гренландии и Антарктиды, а это может изменить представления об изменении климата и природной среды, информацию о которых получают из ледовых колонок, отмечают РИА Новости.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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