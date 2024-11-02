Вороны могут помнить обиду до 17 лет

Новые исследования показывают, что вороны могут до 17 лет таить обиду на тех, кто их злит или угрожает.

Птицы, которые долгое время считались одними из самых умных среди пернатых, также оказались очень хороши в распознавании лиц.

Исследование началось в 2006 году, когда профессор Джон Марзлафф, ученый-эколог из Вашингтонского университета, надел страшную маску и поймал в сеть семь ворон. Перед тем как отпустить их невредимыми, он надел на ноги птиц идентификационные кольца.

Профессор Марзлафф рассказал New York Times, что в последующие годы он и его помощники время от времени надевали маску, когда ходили по кампусу, кормили местных ворон и регистрировали их реакцию.

Профессор Марзлуфф вспоминает, что однажды он подвергся агрессивному «ругательскому» карканью со стороны 47 из 53 встреченных им ворон.

Он сказал, что поскольку численность ворон была намного больше, чем первоначальная группа, которую отловили, вороны каким-то образом научились распознавать угрожающих людей у ​​своих родителей и сородичей.

Достигнув пика в 2013 году, количество агрессивных каркающих звуков начало снижаться, пока в сентябре 2023 года во время одной из прогулок не было зафиксировано ни одного ругательного крика – спустя 17 лет после начала эксперимента.

В рамках исследования члены исследовательской группы также использовали «нейтральную» маску, напоминающую Дика Чейни, тогдашнего вице-президента США.

Те, кто носил маску Чейни, кормили ворон, не причиняя им никакой травмы, и впоследствии не подвергались никакой агрессии со стороны птиц.

В другой части эксперимента студенты использовали другой набор масок, отлавливая ворон в окрестностях Сиэтла.

Затем добровольцев попросили надеть маски, не зная, какие из них вороны считают «опасными», а какие «нейтральными».

Один из добровольцев, надевший «опасную» маску, Билл Почмерски, сказал: «Птицы были очень шумными, постоянно кричали, и было ясно, что они не были расстроены чем-то в целом. Они были расстроены из-за меня».

Предыдущие исследования показывают, что выдающийся интеллект ворон включает в себя способность изготавливать орудия труда и даже считать до четырех.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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