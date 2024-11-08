Ученые в Китае доказали, что на Марсе был океан

Ученые в Китае нашли доказательства существования древнего океана на Марсе. По их данным, океан появился около 3,7 млрд лет назад из-за наводнения.

Группа ученых Гонконгского политехнического университета опубликовала отчет об исследованиях в Scientific Reports. Они основаны на материалах, полученных с помощью марсохода Zhurong, который успешно совершил посадку на Марс весной 2021 года.

Аппарат собирал образцы на равнине Утопия. Согласно ранним данным, Гесперский океан мог находиться в северной низменности. Марсоход нашел ямчатые конусы, многоугольные впадины и структуры, характерные для областей с водой и льдом. Все это стало новыми доказательствами существования океана.

Исследователи высчитали сроки: океан мог образоваться около 3,7 млрд лет, а начал исчезать около 3,4 млрд лет назад. Предварительно, водоем образовался из-за наводнения.

Гонконг, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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