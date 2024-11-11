Микропластик в атмосфере может влиять на интенсивность осадков – исследование

Микропластик, присутствующий в атмосфере, способствует образованию кристаллов льда в облаках. Это означает, что они могут влиять на интенсивность осадков, изменение климата и даже на безопасность полетов авиакомпаний. Об этом свидетельствует исследование Пенсильванского государственного университета, опубликованное в журнале Environmental Science and Technology: Air.

Исследователи сосредоточились на микропластике, полученном из широко используемых материалов, а именно полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). В лаборатории частицы превращали в водную суспензию и медленно охлаждали, чтобы наблюдать, как их присутствие влияет на образование льда.

Полученные результаты показывают, что капли с микропластиком замерзали при средней температуре на 5-10 градусов выше, чем капли без микропластика. Примеси, присутствующие в каплях воды, действуют как частицы зародышеобразования, способствуя образованию кристаллов льда даже при более высоких температурах. Пока не ясно, какое значение это открытие имеет для погоды и климата, но вполне вероятно, что микропластик уже оказывает влияние на климат на Земле. Фактически, исследователи полагают, что присутствие микропластика в атмосфере может увеличить количество воды, удерживаемой облаками, и, следовательно, увеличить интенсивность осадков. Кроме того, измененное соотношение воды и льда в облаках может изменить то, как они отражают солнечный свет или сохраняют тепло, излучаемое Землей, что также влияет на климат.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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