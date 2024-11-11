Химическое вещество, обнаруженное в вине, может помочь предотвратить рак кишечника

Ресвератрол – натуральное соединение, которое в основном содержится в красном винограде, а также в чернике, малине и арахисе – станет частью крупного исследования, целью которого является выяснить, может ли оно остановить развитие рака.
Исследователи набирают 1300 пациентов для «уникального эксперимента» в 60 местах в Англии и Уэльсе в течение следующих нескольких лет в рамках одного из крупнейших исследований в области профилактической терапии.
Эксперты говорят, что это может иметь «большие последствия» для людей, подверженных риску заболевания.
В исследовании примут участие люди в возрасте от 50 до 73 лет, у которых при обследовании в рамках программы скрининга кишечника Национальной службы здравоохранения были обнаружены полипы кишечника.
Это небольшие новообразования, которые обычно не представляют серьезной опасности, но могут перерасти в рак, если их не лечить.
В ходе основного исследования полипы будут удалены, и пациентам будет назначен либо аспирин отдельно, либо комбинация аспирина и метформина.
Другие будут принимать очищенный ресвератрол или плацебо в рамках дополнительного исследования.
Участники, которые будут принимать аспирин и метформин, будут это делать три года, а участники из групп ресвератрола или плацебо – в течение одного года.
Затем всем пациентам будет назначена колоноскопия – процедура, при которой длинная тонкая трубка с камерой помогает врачам осмотреть внутреннюю часть толстой кишки, чтобы определить, начали ли полипы снова расти.
Рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака в Великобритании: по оценкам, ежегодно это заболевание диагностируют у 44 000 человек, или около 120 человек в день.
Причины этого заболевания не всегда известны, но Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует людям регулярно заниматься спортом, есть больше фруктов и овощей, употреблять меньше алкоголя и бросить курить, чтобы снизить риск.
Предыдущие исследования показали, что очищенный ресвератрол в малых дозах может подавлять рост раковых клеток.
Москва, Елена Васильева
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