Российские и португальские ученые предложили новый способ измерения времени

Группа ученых из России и Португалии разработала концепцию «локального времени», позволяющую описывать его течение в различных физических системах. Об этом говорится в статье, опубликованной Foundations.

В работе принимали участие специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Лиссабонского университета NOVA. Они предположили, что время представляет собой некий самостоятельный поток, который меняется по собственным законам и движется по зависящей от них траектории. А значит его течение может ускоряться, замедляться и даже меняться в зависимости от условий.

По мнению авторов исследования, предки человека научились исчислять время около трех миллионов лет назад. Древние люди наблюдали смену дня и ночи, а также сопоставляли увиденное с изменениями природных явлений и фазами Луны, таким образом получив первую меру течения времени.

Ученые ставили себе задачу связать абстрактное понятие времени с конкретными физическими процессами. Исследователи использовали математический аппарат для определения «локального времени» на примере простых геометрических объектов. Это позволило сопоставить математическое описание с повседневным человеческим опытом измерения времени.

В ходе экспериментов специалисты пришли к выводу, что в ряде математических моделей можно ввести строгое количественное понятие «локального времени», которое отражает порядок следования событий, что позволяет не только описывать свойства наблюдаемых явлений, но и, возможно, предсказывать их развитие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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