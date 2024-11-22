CNN: ученые нашли новое вредное вещество в хлорированной воде

Группа ученых в США нашла новое опасное вещество в водопроводной воде после ее хлорирования. Воду с данным веществом пьют около 113 млн человек, передает CNN.

Американские и швейцарские химики в университете штата Арканзас смогли определить состав соединения, найденного в обработанной хлораминами воде 40 лет назад. Это стабильное соединение хлора, азота и оксида азота – хлорнитрамид. Он обладает токсичными свойствами, но точную степень опасности пока не установили.

Разные формы хлоронитридамида нашли в питьевой воде из разных регионов США. В некоторых регионах содержание хлоронитридамида ниже, в других достигает 100 микрограмм на литр. Воду с данным веществом пьют около 113 млн человек. Предстоит выяснить, как вещество действует на человека и животных.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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