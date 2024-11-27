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Среда, 27 ноября 2024, 16:09 мск

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На Марсе впервые обнаружили кристаллы чистой серы

Фото: NASA

На Марсе обнаружили кристаллы чистой серы. Это меняет представление о геологической истории планеты. Об этом сообщает NASA.

Марсоход «Curiosity» находился в канале Гедиз Валлис, когда случайно сломал камень и обнаружил желтые кристаллы чистой серы. Ранее элемент находили на поверхности Красной планеты, но только в соединениях.

«Найти на Марсе кристаллы чистой серы – как обнаружить оазис в пустыне. Они не должны были быть здесь, и теперь нам предстоит это объяснить», – отметил научный руководитель проекта Ашвин Васавада.

По мнению ученых, окружающая местность может содержать множество подобных залежей. Обнаружение таких отложений может помочь лучше понять геологическую историю планеты, в том числе происхождение на нем воды и образования минералов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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