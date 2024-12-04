31 декабря над миром взойдет Черная Луна

2024 год завершится последним астрономическим зрелищем: 31 декабря ожидается необычная Черная Луна.

Как подчеркивают астрономы-любители, это выражение указывает на второе новолуние месяца – дело в том, что в декабре будет 5 лунных фаз вместо классических 4.

Кроме того, в декабрьские ночи при чистом небе можно будет увидеть и другие астрономические явления. К примеру, одним из главных действующих лиц будет Юпитер с его максимальной яркостью, поскольку он находится на минимальном расстоянии от Земли, в сопровождении Венеры и Марса, также хорошо видимых почти на протяжении всего периода наблюдения.

8 декабря Луна встретится с Сатурном, 13 декабря – со звездным скоплением Плеяды , 14 декабря , когда оно будет почти полным, – с Юпитером и , наконец, 18 декабря – с Марсом.

На небе в декабре также будут видны одни из самых известных и легко узнаваемых созвездий: Орион – самое красивое зимнее созвездие, сопровождают Большой Пёс с сияющими Сириусом, Тельцом и Близнецами. В этих созвездиях можно полюбоваться одними из самых ярких звезд: красным Альдебараном в Тельце, Кастором и Поллуксом в Близнецах, Проционом в Малом Псе и Капеллой в Возничьем.

В длинные зимние ночи, которые начинаются 21 декабря с солнцестояния, также особенно подходят для наблюдения метеоров. Главный поток месяца – это поток Геминид, сравнимый по количеству и яркости падающих звезд с Персеидами в августе. В этом году геминиды будут активно видны 12 и 13 декабря, но условия наблюдения за ними, к сожалению, будут неблагоприятными из-за света почти полной Луны.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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