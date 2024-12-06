В Антарктиде в замерзшем озере ученые нашли уникальную экосистему микроорганизмов

В озере Энигма в Антарктиде под слоем постоянного льда толщиной 11 метров скрывается жидкая вода с уникальной и необычайно разнообразной экосистемой микроорганизмов, которая может быть похожа на ту, что существовала до замерзания озера более 6 миллионов лет назад.

Об этом свидетельствуют международные исследования по итогам XXXV итальянской экспедиции в Антарктиду на станции Марио Зуккелли в заливе Терра Нова. Результаты опубликованы в журнале Communications Earth & Environment исследовательской группой, координируемой Институтом полярных наук Национального исследовательского совета.

На Белом континенте имеется несколько типов озер, в том числе вечно замерзшие озера, гиперсоленые озера, способные оставаться жидкими при экстремально низких температурах, и пресноводные озера, состоящие из жидкой воды с постоянным слоем льда на поверхности. Эти покрытые льдом пресноводные озера являются важными очагами биоразнообразия, поскольку они являются домом для самых разных микробов, доминирующей формы жизни в Антарктиде.

В частности, исследователи исследовали озеро Энигма в период с ноября 2019 года по январь 2020 года. Пробурив лед, они обнаружили, что озеро находится в жидком состоянии под слоем постоянного льда толщиной от 30 до 40 футов. Они также проанализировали микробную жизнь, присутствующую в озере.

Подводные камеры выявили несколько типов микробных матов (т.е. пленок, состоящих из микробных колоний), некоторые из них высотой до 40 сантиметров и диаметром 60 сантиметров. ДНК, присутствующая в образцах воды, была секвенирована для определения состава микробной экосистемы: результаты выявили большое количество бактерий Patescibacteria, средний диаметр которых составляет 200-350 миллионных долей миллиметра. Никогда раньше они не встречались в подобных антарктических озерах, и считается, что они могут играть симбиотическую или хищническую роль в экосистеме озера.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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