Арктика в ближайшие годы не растает – климатолог

Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Эксперт заявил, что Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью и навсегда, но в какие-то годы на несколько дней льда в Северном Ледовитом океане может быть очень мало.

«Для нас гораздо важнее, что происходит с Северным морским путем – будет ли он открыт и не один день, а хотя бы весь сентябрь. Однозначно, что весь сентябрь восточная часть Северного морского пути будет открыта только к 2050-2060 годам», – сказал Кокорин, которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что такие данные приводятся в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России, опубликованном в 2022 году.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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