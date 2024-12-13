Ученые выявили, как рождается эмпатия

Ученые обнаружили один из двигателей эмпатии: это механизм, который активируется, когда наблюдается негативное событие, идентичное уже пережитому. Наблюдение было сделано на мышах. Оно открывает новые перспективы для лучшего понимания психиатрических состояний людей, при которых эта когнитивная способность изменена, например, посттравматическое стрессовое расстройство, аутизм и шизофрения.

Результат исследования был опубликован в журнале Nature Neuroscience авторами Федерикой Мальтезе из Института нейронаук Национального исследовательского совета и Франческо Папалео из Итальянского технологического института и Irccs Сан-Мартино в Генуе. Исследование также выявило молекулу, участвующую в регуляции эмпатической реакции.

Давно известно, что реакции на эмоции других людей находятся под глубоким влиянием переживаемых ранее эмоций и что, столкнувшись с той же ситуацией, что и у другого человека, у каждого могут быть разные, даже противоположные реакции. Например, негативный опыт, пережитый в прошлом, может вызвать сочувствие у некоторых людей, заставляя их сочувствовать или быть более чувствительными, но у других тот же опыт может вызвать своего рода раздражение, настолько сильное, что они предпочитают дистанцироваться, а не оказывать помощь. Это механизмы, которые встречаются у многих, но которые могут быть изменены у людей с посттравматическим стрессовым расстройством, аутизмом или шизофренией.

«Более точное понимание того, как работают эти механизмы мозга, может помочь нам прояснить многие аспекты реакций человека на эмоции других людей », – сказал Папалео, и по этой причине исследования на животных могут предоставить важную информацию.

Анализ поведения мышей показал, что то же самое происходит и с животными, но это происходит только в том случае, если негативное событие, пережитое в прошлом, идентично тому, которое наблюдалось у другого человека – факт, который подчеркивает, что эмоциональная память мышей обладает высокой степенью специфичности.

Кроме того, анализируя активацию нейронов, исследователи обнаружили, что ключевую роль играют некоторые специфические нейроны коры головного мозга, в частности, выработка кортикотропина, настоящего регулятора эмпатических реакций, уже известного своим участием в ответ на стресс. По мнению авторов исследования, нейроны, вырабатывающие эту молекулу, функционируют как своего рода эмоциональная память, способная влиять на последующие реакции на социально-эмоциональные стимулы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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