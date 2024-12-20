В городе Полярные Зори световой день 21 декабря продлится всего 17,5 минут

21 декабря световой день сократится до минимума в году в России и других странах Северного полушария Земли. В день зимнего солнцестояния в городе Полярные Зори в Мурманской области будет светло всего 17,5 минут, рассказала ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Самый короткий световой день – в Полярных Зорях, городе-спутнике Кольской АЭС за Полярным кругом. Он продлится всего 17 минут 32 секунды», – сказала она, уточнив, что в Москве в этот день будет светло минимальные в году 6 часов 59 минут.

Астроном напомнила, что за Полярным кругом (66,5 градусов северной широты) в декабре наступает полярная ночь. Это явление не обязательно сопровождается полной темнотой в течение всех 24 часов. Главная его особенность в том, что солнце не поднимается над горизонтом.

«Полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января. Ее пик приходится как раз на 21-22 декабря. В это время на Северном полюсе Земли не видно не только солнца, но и нет сумерек. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли – в Антарктиде в это время полярный день длится круглые сутки», – добавила Кошман.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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