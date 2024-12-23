В Якутии обнаружили уникально сохранившегося мамонтенка

В Якутии обнаружили тушу мамонта, геологический возраст которой составляет около 50 тысяч лет. Животное очень хорошо сохранилось в вечной мерзлоте. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М.К. Аммосова.

Уникальную находку сделали местные жители вблизи поселка Батагай Верхоянского района на севере Якутии. Труп древнего животного оттаивал постепенно и со временем распался на две части.

Ученые пришли к выводу, что на момент смерти мамонту было около года. Его высота составляет 1,2 м, а длина – не более 2 м. Вес туши оценивается в 100 кг. Сохранность специалисты назвали исключительной, поскольку на голове туши не было обнаружено утрат, видимых повреждений и деформаций.

Теперь ученые надеются обнаружить в ходе длительных исследований целые ядра клеток для возможного клонирования. Обнаружить целые туши мамонтов удается крайне редко, данная находка является седьмой по счету в истории палеонтологии.

Якутии, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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