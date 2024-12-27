Межпланетный зонд максимально близко пролетел рядом с Солнцем

Американский межпланетный зонд Parker Solar приблизился к Солнцу на минимальное расстояние. Об этом сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический аппарат пролетел поверхностью Солнца на расстоянии всего 6,1 млн км со скоростью 692 км в час. Это в десять раз ближе, чем орбита ближайшей к звезде планеты Меркурий.

Зонд выполнял полет в автономном режиме, связи с Землей не было. Сигнал был получен центром управления полетом только через некоторое время. Данные показывают, что аппарат в хорошем состоянии и функционирует нормально. Зонд оснащен защитным и может выдерживать температуры до 1371°C.

Цель мисси Parker Solar состоит в изучении солнечных бурь и их возможном прогнозировании. Зонд стал первым космическим аппаратом, который пролетел через солнечную корону для отбора проб частиц и измерения магнитных полей в декабре 2021 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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