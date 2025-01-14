Финские ученые перестали сотрудничать с российскими учеными по изучению Арктики

Финские ученые перестали сотрудничать с новосибирскими учеными Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск) по моделированию течений в Арктике и формированию льдов. Отказ произошел по политическим причинам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора института Михаила Марченко.

По его словам, в ИВМиМГ СО РАН создана модель течений в арктических водах, признанная мировым научным сообществом, которая была применена при анализе распространения микропластика, выносимого реками в Северный Ледовитый океан. Марченко отметил, что расчеты по этой модели будут продолжаться, в дальнейшем ученые проанализируют совпадут ли они с данными наблюдений. Директор ИВМиМГ СО РАН отметил, что важно учитывать, как повлияет на распространение микропластика потепление в Арктике, он не исключил, что Арктика будет замерзать только зимой, да и то не вся.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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