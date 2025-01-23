Солнце выбросило черную плазму

Редкое явление – выброс плазмы черного цвета – наблюдалось на Солнце 22 января в течение трех часов. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, вспышкой, судя по всему, был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около трех часов в короне наблюдалось черное облако плазмы.

Отмечается, что такое событие является редким.

По словам ученых, такой цвет обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал ТАСС, что событие по энергетике является низким и примечательно исключительно своей необычностью и некоторой мистической красотой. «Как явление космической погоды, оно никаким образом на прогнозы или оценки состояния не повлияло. В данном случае корону почти ничего не покинуло – основная масса упала обратно на Солнце», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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