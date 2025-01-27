На Солнце произошла сильная вспышка

Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце, сообщил Институт прикладной геофизики. Ей присвоен класс М, она была зарегистрирована в 11:12 мск. Вспышка продолжалась 36 минут.

Данные мониторинга показали, что после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли вырос до уровня R1 (слабый) по шкале из пяти показателей, где самый высокий – R5 (экстремальный), передает ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки на звезде обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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