В Артике проверили три новейших российских комплекса для мониторинга природных угроз

В Артике прошла демонстрация трех новейших российских комплексов для мониторинга природных угроз в условиях глобального изменения климата и роста числа природных катастроф. Провели его эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В ходе масштабных межведомственных учений «Безопасная Арктика – 2025» эксперты ВНИИ ГОЧС продемонстрировали новые программные комплексы «Метеорология», «Гидрология» и «Природные пожары», разработанные научным сотрудником института Евгением Сергеевым. Эти инновационные решения направлены на мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических и гидрологических явлений, что особенно актуально в условиях глобальных климатических изменений и увеличения частоты природных катастроф», – говорится в сообщении на сайте института.

По данным ученых, программный комплекс «Метеорология» обеспечивает информационную поддержку прогнозирования метеорологической обстановки как на уровне субъектов РФ, так и в отдельных населенных пунктах. Он использует анализ аналогичных ситуаций из прошлого для более точной оценки предстоящих условий. Автоматически полученные метеоданные комплекс в дальнейшем импортирует в SQL-базу для последующей обработки. В результате работы комплекса формируются выходные отчеты по различным видам метеорологических данных, позволяя специалистам быстро реагировать на изменения погоды и предупреждать население о потенциальных угрозах.

Программный комплекс «Гидрология» ежедневно осуществляет мониторинг гидрологических условий на реках и других водных объектах, генерируя бюллетени и отчеты по текущей обстановке. Кроме того, комплекс позволяет проводить расчёт гидрологических характеристик речных створов для прогнозирования возможных катастрофических наводнений в будущем, что особенно важно для проектирования населенных пунктов и объектов, расположенных на берегах рек.

Третий программный комплекс «Природные пожары» предназначен для анализа пожарной обстановки на территориях, подверженных лесным или ландшафтным пожарам. Он включает в себя оперативный мониторинг термоточек, выявление населенных пунктов, находящихся в зоне потенциального воздействия природных пожаров, и расчет времени достижения фронтом пожара населенных пунктов. Комплекс автоматически получает данные о термоточках с сайта НЦУКС «Термические точки» и импортирует данные в SQL-базу для последующей обработки. Это позволяет проводить множественный расчет термоточек для выявления наиболее опасных природных пожаров и оценивать время их достижения до населенных пунктов, а также визуализировать развитие возгораний на географической карте.

«Современные условия требуют повышенного внимания к метеорологическим и гидрологическим изменениям, и использование таких высокотехнологичных программных комплексов, как «Метеорология» и «Гидрология», становится важным шагом к повышению безопасности граждан. Эти разработки позволят улучшить работу служб реагирования и оперативно информировать население о возможных угрозах, способствуя спасению жизней и минимизации последствий стихийных бедствий», – заключает ВНИИ ГОЧС.

Межведомственные опытно-исследовательские учения с участием 25 федеральных органов исполнительной власти, двух госкорпораций и 17 крупных компаний стартовали в Архангельске 29 января, напоминает РИА «Новости». Всего к ним привлекались 2,2 тысячи человек и около 460 единиц техники. В ходе учений силы и средства МЧС, федеральных органов исполнительной власти, органов управления, функциональных и территориальных подсистем РСЧС отработали 19 вводных. Каждый из сценариев условных происшествий отражал характерные для конкретной территории возможные чрезвычайные ситуации. Учения завершились 31 января.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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