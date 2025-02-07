Пылевые бури в Сахаре разносят радиацию от ядерных испытаний по всему миру

Ученые обнаружили радиоактивную пыль от ядерных испытаний времен холодной войны в песках Сахары, которые разносит по всему миру во время пылевых бурь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты из Парижского университета Сакле проанализировали состав пыли, принесенной в Европу из Африки весной 2022 года. Оказалось, что мелкий песок содержит следы радиоактивного загрязнения, оставшегося после ядерных испытаний США и СССР в 1950-1960-х годах.

Изотопный состав радиоактивных компонентов является уникальным отпечатком ядерных взрывов. По нему можно точно определить, какая страна проводила испытания. В середине прошлого века Соединенные Штаты и Советский Союз взорвали сотник атомных бомб в пустынях, океанах и отдаленных территориях, что привело к крупнейшему радиоактивному загрязнению в истории человечества. Эти частицы разнеслись по всей планете, осев даже в глубоководных районах океанов и песках Сахары.

Хотя уровень радиации в пыли оказался значительно ниже опасных значений – менее 2% от допустимого порога, исследование подтверждает, что последствия ядерных взрывов могут сохраняться в окружающей среде на протяжении десятилетий.

Париж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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