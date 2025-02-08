Вильфанд рассказал, чем опасна зима без снега

Крайне малое количество снега в европейской России – предпосылка для сложного пожароопасного сезона весной, но есть и другие факторы, в том числе осадки, которые могут повлиять на ситуацию, их получится спрогнозировать в конце февраля. Такое мнение высказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Тот факт, что снега мало, конечно, это тревожит. Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег прикрывает почву от испарения под солнечными лучами. А если снега мало, то, конечно, в марте уже солнце заметное, уже может начинаться иссушение почвы», – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что отсутствие снега – это значимый фактор, однако нужно посчитать также циркуляцию, узнать, будут ли интенсивные осадки, а это удастся сделать только в конце февраля – начале марта.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube