Внутреннее ядро Земли полностью остановится к 2040 году

Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что внутреннее ядро земли замедляется и может полностью остановиться через 15 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
Группа специалистов из университетов Юты, Южной Калифорнии, Корнелльского университета (США) и Китайской академии наук пришли к выводу, что скорость вращения внутреннего ядра Земли меняется на протяжении многих лет с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений.
В настоящее время ядро планеты движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Ученые ожидают, что к 2040 году оно полностью остановится, а затем продолжит вращение в одном направлении с Землей.
По предположению исследователей, твердое ядро Земли может останавливаться и менять направление вращения примерно каждые 35 лет, а весь цикл составляет около 70 лет.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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