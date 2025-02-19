Ученые выяснили, зачем моргают собаки в стае

Ученые продолжают исследовать способы общения собак. В частности, ими были проанализированы реакции 54 домашних собак на видеоролики, на которых другие собаки моргали, облизывали нос или просто смотрели на них с внимательным, спокойным выражением морды.

Результаты показали, что во время показа видео с морганием собаки моргали чаще, чем в обоих других видео, что позволяет предположить, что они имитируют то, что видят.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что моргание может играть определенную роль в общении собак, заявили ученые из Пармского университета опубликовавшие свои выводы в журнале Royal Society Open Science.

«У собак моргание считается умиротворяющим поведением, используемым для выражения неагрессивных намерений по отношению к особям того же вида, – пишут они. – Следовательно, его синхронизация внутри группы может быть признаком взаимного общения или понимания. Взаимное моргание у собак может способствовать установлению социальных связей, преодолению фрустрации и проявлению неагрессивных намерений».

Они добавили, что не заметили увеличения количества облизываний носа собакой, когда они смотрели видео с облизыванием носа. Это говорит о том, что «облизывание носа не выполняет ту же функцию, что и моргание».

На самом деле, у собак, которые смотрели видео с облизыванием носа, с большой вероятностью наблюдалось усиление выраженности склер (белков глаз), что ранее связывали с чувством стресса.

Отдельное исследование, проведенное в 2022 году, показало, что люди могут распознавать шесть различных эмоций у собак.

Когда 105 людям показали фотографии трех разных пород собак, они правильно определили чувства счастья, грусти, любопытства, страха, отвращения и гнева у животных с точностью, значительно превосходящей случайную.

Профессор Харрис Фридман, старший автор исследования из Университета Флориды и Гарвардского университета, сказал: «Некоторые люди думают, что невозможно определить мысли собаки по ее морде, поскольку она не так выразительна, как наше лицо, в то время как другие думают, что они могут посмотреть в глаза своего питомца и узнать, что у него на душе. Наши результаты действительно свидетельствуют о том, что люди способны естественным образом понимать эмоции своих собак по выражению их морд, что очень интересно».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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