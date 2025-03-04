Растения и почва перестают поглощать углекислый газ из воздуха. Это связано с изменением климата, из-за которого в воздухе стало содержаться все больше этого газа, а из-за более высоких температур вегетационный период длится дольше. Таким образом, почва и растения начинают терять способность поглощать углекислый газ, сообщает газета The Guardian со ссылкой на шотландское исследование. Согласно ему, измерение содержания углекислого газа в воздухе показало, что почва и растения достигли пика в хранении углерода в 2008 году. С тех пор их поглощающая способность снижается. Виноваты и другие факторы, связанные с повышением температуры: пожары, засухи, наводнения или распространение новых болезней растений. Это увеличивает вероятность усугубления текущего климатического кризиса.

Результаты исследования принадлежат Джеймсу Каррану, бывшему главе Агентства по охране окружающей среды правительства Шотландии (SEPA), и его сыну Сэму. Ti утверждает, что поглощающая способность растений уменьшается на 0,25 процента каждый год.

«Выводы очевидны. Нам нужно, чтобы выбросы парниковых газов снижались на 0,3 процента в год, чтобы оставаться на том же уровне, что и сейчас. Но это почти невыполнимая задача, учитывая, что выбросы растут на 1,2 процента каждый год», – сказал Джеймс Керран в интервью The Guardian.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube