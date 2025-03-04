Ученые смоделировали механизм появления воды во Вселенной

Вода очень древняя: она образовалась на заре Вселенной, в центре плотных молекулярных облаков, порожденных взрывом звезд, достигших конца своего жизненного цикла, сверхновых, и из которых также возникли диски газа и пыли, из которых родились планеты.

Это произошло через 100-200 миллионов лет после Большого взрыва, давшего начало Вселенной. Таковы результаты моделирования, опубликованные в журнале Nature Astronomy.

Таким образом, вода, которая является основой жизни, по крайней мере, в том виде, в котором мы ее знаем, образовалась гораздо раньше, чем считалось ранее, утверждают исследователи во главе с Дэниелом Уэленом из Института космологии и гравитации при Портсмутском университете в Великобритании. В свете этой новой картины авторы исследования не исключают, что вода была основополагающим ингредиентом при формировании первых галактик.

До сих пор было совершенно не ясно, когда во Вселенной образовалась вода, поскольку ее компоненты – водород и кислород – образовывались по-разному. Водород , наряду с другими легкими элементами, такими как гелий и литий, родился в результате Большого взрыва, в то время как тяжелый элемент, такой как кислород, является результатом ядерных реакций, подобных тем, которые происходят в звездах и взрывах сверхновых. Чтобы решить эту проблему, группа исследователей использовала моделирование двух сверхновых, первая из которых имела массу в 13 раз больше массы Солнца, а вторая – в 200 раз больше, и проанализировала элементы, образовавшиеся в результате взрывов. Они увидели, что в обеих симуляциях образовалось определенное количество кислорода, который вскоре соединился с водородом, в результате чего в плотных облаках, образовавшихся в результате взрыва, образовалась вода, которая впоследствии породила другие звезды и планеты. Исследователи пришли к выводу, что вода способна выживать в потенциально разрушительных процессах, таких как процессы, приводящие к образованию галактик, и что миллиарды лет назад она могла участвовать в процессе формирования планет.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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