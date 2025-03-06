Площадь мирового морского льда достигла исторического минимума

Глобальные температуры на Земле по-прежнему находятся на самом высоком уровне, а ледяной покров – на самом низком. Так, в феврале совокупная площадь поверхности льда вокруг двух полюсов достигла нового исторического минимума, а три месяца, соответствующие зиме в северном полушарии (декабрь-февраль), были почти такими же теплыми, как и прошлогодний рекорд, согласно ежемесячному бюллетеню, опубликованному в четверг 6 марта Европейской обсерваторией «Коперник».

«Февраль 2025 года соответствует рекордным или близким к рекордным температурам, наблюдавшимся за последние два года» из-за глобального потепления, подчеркивает в пресс-релизе Саманта Берджесс из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). «Одним из последствий потепления на планете является таяние морского льда, в результате чего глобальное распространение морского льда снизится до исторического минимума», – добавляет она.

Летом льдины естественным образом тают (в настоящее время в Антарктиде) и восстанавливаются зимой (в Арктике), но сейчас их количество сокращается. 7 февраля «был достигнут рекордно низкий уровень совокупной площади морского льда» вокруг Арктики и Антарктики, сообщает Copernicus. Таяние льдов особенно заметно в Арктике. Антарктический ледовый покров, не побив абсолютный рекорд, тем не менее, на 26% меньше своего среднего сезонного значения в разгар южного лета. По данным Copernicus, годовой минимум мог быть достигнут в конце февраля, и если это подтвердится, это будет второй самый низкий минимум, зафиксированный спутниками.

Отметим, что Земля вступает в третий год подряд с рекордно высокими температурами, после того как 2024 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, побив рекорд, установленный к 2023 году. Климатологи ожидали, что исключительные глобальные температуры последних двух лет снизятся после окончания цикла Эль-Ниньо, пик которого пришелся на январь 2024 года.

Несмотря на то, что февраль 2025 года стал лишь третьим самым теплым февралем за всю историю наблюдений, он все равно является исключительным – он на 1,5 °C теплее доиндустриального уровня, отмечает Copernicus.

Высокие мировые средние показатели скрывают сильные контрасты. На большей части Арктики, в Альпах и Гималаях, а также в Скандинавии, на севере Чили и Аргентины, в Мексике, Индии и Флориде в феврале наблюдались очень высокие температуры. Напротив, волна заморозков наблюдалась на западе США, также холодно было в Турции, Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также в значительной части Восточной Азии.

Океаны также остаются аномально теплыми. Температура поверхности моря в феврале оказалась второй по величине за всю историю наблюдений, ее среднее мировое значение составило 20,88°C. Океаны, важнейшие регуляторы климата и поглотители углерода, хранят более 90% избыточного тепла, образующегося в результате выбросов парниковых газов в результате деятельности человечества.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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