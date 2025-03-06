Ученые нашли ключевой механизм агрессивности опухолей

Обнаружен ключевой механизм, лежащий в основе агрессивности опухолей, в частности рака поджелудочной железы, который в настоящее время представляет собой особенно трудно поддающуюся лечению форму.

«Двигатель» агрессивности кроется в трансформации, которой могут подвергаться опухолевые клетки, которые, полностью меняя «внешний вид» и переходя из статуса эпителиальных клеток в мезенхимальные, делают опухоль способной к быстрому размножению, как это происходит в случае рака поджелудочной железы. Исследование может открыть двери новым методам лечения, способным избирательно воздействовать на клетки с мезенхимальными характеристиками и тем самым лишать опухоль ее основной движущей силы.

Открытие, опубликованное в журнале Nature, принадлежит исследователям из Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в Хьюстоне и Католического университета Священного Сердца. В исследовании также приняли участие исследователи из IRCCS San Raffaele в Милане. В исследовании подчеркивается, что опухолевые клетки могут переходить из состояния эпителиальных клеток (присутствующих во внутренних органах, полостях тела, а также на поверхности кожи) в мезенхимальные клетки (примитивные, неспециализированные клетки, которые могут трансформироваться в различные типы клеток организма), способные ускользать от различных видов контроля, и именно эта трансформация делает опухоль более агрессивной. Эпителиально-мезенхимальный переход характерен для многих опухолей, но наиболее выражен в опухолях поджелудочной железы. Важное открытие, которое имеет потенциальное практическое значение, говорит Тортора, директор Центра комплексного лечения рака Fondazione Policlinico Gemelli Irccs: «Например, будущая идентификация некоторых биомаркеров, которые определяют эту пластичность опухолевых клеток, чтобы использовать ее в диагностико-терапевтических целях, чтобы иметь возможность оперативно вмешаться, например, путем изменения терапии. То, что мы узнаем, почти наверняка будет иметь значение для многих других опухолей, в которых эта трансформация является способом, приобретенным опухолью, чтобы избежать контроля и терапии».

Это исследование, добавляет Сгамбато, заместитель декана факультета медицины и хирургии Католического университета Святого Сердца, «очень значимо и дает нам возможность взглянуть новыми глазами на такую ​​агрессивную патологию, как рак поджелудочной железы, прокладывая путь к разработке новых диагностико-терапевтических подходов, полезных не только для этой, но и для других опухолевых патологий». До сих пор Луиджи Перелли, первый автор исследования, пояснил агентству ANSA: «Было неясно, дает ли переход от эпителиального к мезенхимальному типу преимущества опухоли или нет. В новом исследовании мы обнаружили, что это не только важно, но и в случае рака поджелудочной железы играет ключевую роль в его агрессивности».

Более того, переход от эпителиального к мезенхимальному типу имеет несколько последствий: с одной стороны, он приводит к появлению опухолевых клеток с большей способностью к диффузии, с другой стороны, он порождает нестабильность в геноме опухолевых клеток, что приводит к большей гетерогенности клеток, составляющих опухоль. Результатом является большая способность опухоли адаптироваться к неблагоприятным условиям и методам лечения. Как будто этого недостаточно, «эта трансформация, которая в других опухолях происходит на поздней стадии, при раке поджелудочной железы происходит практически сразу. Это объясняет крайнюю сложность в определении эффективного лечения этой опухоли», – добавляет Перелли.

«Наша работа имеет основополагающее значение для выяснения эволюционных моделей, лежащих в основе агрессивного клинического поведения рака поджелудочной железы», – комментирует координатор работы Джанникола Дженовезе. Эти результаты, заключает он, «добавляют еще один уровень к нашему пониманию гетерогенности опухолей и сложности микросреды рака, предоставляя важную новую информацию для лечения этого разрушительного заболевания».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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