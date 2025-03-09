На Земле идет вторая за сутки магнитная буря

На Земле идет вторая с начала суток магнитная буря, о чем сообщается на сайта Института космических исследований (ИКИ) РАН. «Как уже было несколько раз за последние два месяца, причиной является коронарная дыра на Солнце. На звезде присутствует сейчас три дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным», – сообщают ученые.

С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля дважды превысил порог магнитных бурь: с 6 до 9 утра и после 12 часов. Последняя из бурь продолжается, ее воздействие расценивается в диапазоне от слабого до среднего.

Стабилизация обстановки ожидается к середине понедельника, 10 марта.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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