В США отменили запуск космической обсерватории из-за непогоды

NASA отменило запуск космической обсерватории PHEREx из-за плохих погодных условий. Аппарат весом полтонны и стоимость около полумиллиарда долларов должен пролить свет на возникновение Вселенной.

Запуск SPHEREx был отложен на неопределенный срок. Обсерваторию собирались вывести в космос с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии.

Планируется, что телескоп соберет данные о процессах, которые произошли сразу после Большого взрыва, когда пространство резко увеличилось, превратившись в обширную и расширяющуюся Вселенную.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, за это время аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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