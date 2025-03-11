Нейроны решают, упорствовать ли человеку в достижении цели

Упорствовать, исследовать новые возможности или сдаться – как поступить человеку решают три типа нейронов, которые образуют блок контроля упорства, расположенный в мозге.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на мышах учеными из Центра здоровья Сэйнсбери при Лондонском университетском колледже.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, могут помочь лучше понять ряд нейропсихиатрических состояний, таких как депрессия, аутизм и т.д.

«Для всех живых существ выживание зависит от способности адаптировать наши цели, – отмечает первый автор исследования Мехран Ахмадлу. – Животные должны постоянно решать, продолжать ли им следовать своей цели, исследовать альтернативные варианты или вообще отстраниться. Мы хотели понять нейронные цепи, которые направляют эти поведенческие стратегии и позволяют животным сохранять их или переключаться между ними. Необходимость поддержания правильного баланса между этими стратегиями распространена во всем животном мире, поэтому вполне вероятно, что базовые нейронные цепи эволюционно консервативны и являются подкорковыми».

Изучая активность мозга мышей во время выполнения ими естественных и инстинктивных задач или задач, освоенных посредством обучения с вознаграждением, исследователи выделили три различных типа нейронов, расположенных в определенной области мозга, называемой срединным ядром шва, расположенным в стволе мозга. «Мы обнаружили, что подавление ГАМК-ергических нейронов стимулирует настойчивость в достижении цели, активация глутаматергических нейронов стимулирует исследование альтернативных вариантов, а подавление серотонинергических нейронов в срединном ядре шва заставляет животное отключаться», – говорит Ахмадлу.

Его исследовательская группа также обнаружила, что срединный шов получает информацию о том, является ли опыт положительным или отрицательным, от двух других областей мозга: латерального гипоталамуса и латеральной габенулы, и эти сигналы, в свою очередь, могут приводить к настойчивости или отступлению от цели.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube