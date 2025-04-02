Глобальное потепление и антропогенный фактор превращает тундру в тайгу

Глобальное потепление и влияние деятельности человека постепенно превращают тундру в тайгу. В Арктику постепенно проникает очень много лесных видов растений и животных, которые ранее встречались исключительно в таежной зоне. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали СМИ ведущий научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми научного центра УрО РАН Андрей Татаринов.

«Потепление влияет тем, что на Полярный Урал, в Заполярье проникает очень много лесных видов, которые ранее встречались только в таежной зоне. Особенно этому способствует наличие так называемых линейных сооружений – железных дорог, газопроводов, они служат своеобразными квазиприродными коридорами, по которым южные насекомые, бабочки летят, заселяются, и наша северная фауна превращается таежную. Естественный облик нашей заполярной фауны меняется в сторону таежной. Здесь не только антропогенный фактор влияет, но и глобальное потепление климата. Остановить этот процесс нельзя в свете глобальных климатических изменений, хотим мы этого или нет, но наша заполярная фауна потихонечку превращается в таежную», – сообщил Татаринов в ходе презентации отчета по итогам проведенного в прошлом году мониторинга редких видов растений, животных и грибов в Коми.

Ученый также обратил внимание на другие угрозы для северной флоры и фауны – это вытаптывание почвы и растительного покрова при проезде техники. «Это вытаптывание людьми на туристических маршрутах, а Полярный Урал очень популярен среди туристов. Это также «перевыпас» северных оленей. Уровень негативного влияния на окружающую среду высокий», – отметил ученый.

Директор Федерального исследовательского центра «Коми научный центр УрО РАН» Светлана Дегтева также констатировала, что ученые фиксируют продвижение южных видов растений и животных на север и смещение арктических видов дальше на север, однако «масштабных исследований не проводилось».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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