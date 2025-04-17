Ученые нашли следы инопланетной жизни в созвездии Льва

Британские ученые обнаружили следы жизнедеятельности на планете за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal.

Астрономы из Кембриджского университета использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба и идентифицировали химические отпечатки диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) – молекул, указывающих на наличие жизни. На Земле эти молекулы вырабатываются только живыми организмами.

Молекулы обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая расположена на расстоянии около 124 световых лет от Земли в созвездии Льва. Эта планета в 2,6 раза больше и в 8,6 раз массивнее Земли, при этом температура близка к земной.

По предположению ученых, поверхность K2-18b покрыта океаном, кишащим жизнью. «Это сценарий, который лучше всего соответствует имеющимся у нас данным», – сказал руководитель исследовательской группы, профессор Никку Мадхусудхан.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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