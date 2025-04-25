В Перу показали останки женщины, жившей пять тысяч лет назад

Исследователи представили в Лиме (Перу) останки женщины из цивилизации Караль, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Предполагается, что она жила около 5000 лет назад.

Это открытие представляет особый интерес для ученых, поскольку оно может служить доказательством того, что женщины играли ведущую роль в цивилизации Карал, сообщил журналистам Дэвид Паломино, руководитель исследовательской группы, стоящей за находкой.

Показав фотографии и видеозапись захоронения, Дэвид Паломино объяснил, что оно «соответствует [захоронению] женщины, которая, по-видимому, имела высокий статус, [...] была женщиной из элиты».

Захоронение было обнаружено в декабре 2024 года в бывшей рыбацкой деревне Асперо (на западе), которая долгое время была местом свалки, прежде чем ее классифицировали как археологический памятник. Он был обнаружен в ходе раскопок, которые с 1995 года ведет перуанский археолог Рут Шейди.

Первоначальный анализ показал, что останки принадлежат женщине в возрасте от 20 до 35 лет, ростом 1,5 м, в головном уборе, что указывает на ее высокий статус.

«Тело было завернуто в несколько слоев ткани и накрыто перьями ара – вида амазонских попугаев», – сказал Дэвид Паломино.

Вместе с человеческими останками были обнаружены и небольшие предметы, такие как клюв тукана, каменная чаша и соломенная корзина. Они были выставлены в этот четверг в штаб-квартире Министерства культуры в Лиме.

Цивилизация Карал, расцвет которой пришелся на период с 3000 по 1800 год до нашей эры, является старейшей в Америке. Современник месопотамской и египетской цивилизаций, он появился на засушливом плато в Перу, в 182 км к северу от Лимы, за 45 веков до цивилизации инков.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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