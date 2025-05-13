На Северном морском пути с помощью коптеров будут следить за разливами нефти

Комплекс для ликвидации разливов нефти на базе двух БПЛА «Скопа-20» развернут на борту атомного ледокола «Урал», который направился на дежурство в акваторию Северного морского пути (СМП). Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике OMVTECH.

«В районе Северного морского пути началось опытное применение беспилотных летательных аппаратов «Скопа-20» разработки компании OMVTECH. Эти БПЛА могут применяется для помощи в ликвидации разливов нефти. Два таких беспилотника в настоящее время развернуты на борту атомного ледокола «Урал», который направился на дежурство в акваторию Северного морского пути. В состав экипажа ледокола вошли два оператора БПЛА ФГБУ «Морспасслужба». <...> Нефтяное загрязнение в районе СМП может возникать вследствие разливов нефти при морских перевозках наливными судами, при авариях трубопроводов и так далее. Оно губительно для хрупких арктических экосистем», – заявили в организации.

В компании отметили, что борьбу с загрязнением беспилотный комплекс «Скопа-20» ведет за счет визуального мониторинга состояния поверхности и целенаправленного распыления жидких и твердых порошкообразных реагентов с регулируемой интенсивностью над поверхностью земли или воды под визуальным контролем оператора.

БПЛА может взять на борт до 25 кг полезной нагрузки, в состав которой может входить оптикоэлектронная система наблюдения на подвесе, бак с реагентом объемом 20 л и система его внесения через комплект сдвоенных форсунок. Максимальная скорость полета составляет не менее 30 км/ч. Дальность управления оператором по радиоканалу – не менее 10 км.

«Учитывая сложные внешние условия эксплуатации, беспилотные комплексы были созданы для того, чтобы сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, иметь возможность применяться при скорости ветра до 10 м/с, соответствовать требованиям по пыле- и влагозащищенности стандарту IP44 в целом и IP67 для отдельных подсистем», – отметил руководитель компании OMVTECH (ИП Омелько) и главный конструктор беспилотного комплекса Василий Омелько.

В организации также заявили, что практика задействования дронов для борьбы с разливами нефти будет расширена на все ледоколы ФГУП «Атомфлот», курсирующие по СМП в период летней навигации, а при необходимости и в другое время года. «Согласно текущим планам, эксплуатирующая эти беспилотные системы организация получит не менее 25 беспилотных летательных аппаратов от OMVTECH», – уточнили в компании.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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