Деревья в лесу общаются друг с другом и синхронизируют действия – исследование

Когда приближается солнечное затмение, деревья в лесу общаются друг с другом, обмениваясь биоэлектрическими сигналами, пока не синхронизируются и не предвосхитят событие на несколько часов. Данный феномен наблюдался в Италии – в лесу из красной пихты в парке Паневеджо в Трентино.

Открытие было опубликовано в журнале Royal Society Open Science международной группой во главе с Итальянским технологическим институтом в Генуе. От Италии в мероприятии приняли участие Университет Салерно и сардинская компания OpenAzienda. Результаты показывают, что растения являются активными субъектами в экосистемах, и что они способны к сложному поведению, сопоставимому с поведением животных.

«Мы обнаружили более глубокую динамическую синхронизацию, ранее неизвестную: теперь мы рассматриваем лес не как простую совокупность индивидуумов, а как оркестр растений», – отмечает Алессандро Чиолерио из ИИТ и Университета Западной Англии в Бристоле, который руководил исследованием. «По сути, мы наблюдаем знаменитую «древесную паутину» в действии», – добавляет Моника Гальяно из Университета Южного Креста в Австралии, один из авторов исследования, ссылаясь на теорию, родившуюся в 1990-х годах, согласно которой деревья общаются друг с другом, и которой журнал Nature посвятил свою обложку в августе 1997 года.

Во время частичного солнечного затмения, которое произошло 25 октября 2022 года, исследователи использовали специально изготовленные маломощные датчики, расположенные в еловом лесу охраняемой территории Паневеджо. Данные показывают, что электрическая активность деревьев синхронизировалась до и во время затмения, и что самая сильная реакция была у старых растений. Это говорит о том, что деревья могут сохранять экологическую память, которую они передают своим молодым особям. «Тот факт, что старые деревья реагируют первыми, потенциально возглавляя коллективную реакцию леса, многое говорит об их роли», – комментирует Чиолерио. «Это открытие подчеркивает исключительную важность защиты старовозрастных лесов , которые, – заключает он, – служат опорой устойчивости экосистемы , сохраняя и передавая ценные экологические знания».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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