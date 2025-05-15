На Солнце произошло еще несколько мощных вспышек

Зарегистрирована новая вспышка класса М на Солнце. Вспышка такой мощности стала четвертой за 14 мая, сообщает Институт прикладной геофизики. Вспышка продолжалась 29 минут. Кроме того, в среду произошло еще три вспышки класса М (М5.3, М1.2 и М7.7), а также одна – Х (Х2.5). Все вспышки зафиксированы в группе пятен 4087.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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