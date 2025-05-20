На китайской космической станции нашли бактерию, ранее не встречавшуюся на Земле

Китайские исследователи обнаружили новый вид бактерий на космической станции «Тяньгун», сообщила газета South China Morning Post.

Штамм, получивший название Niallia tiangongensis , был доставлен на Землю после того, как в 2023 году экипаж миссии «Шэньчжоу-15» взял образец с поверхностей оборудования станции. Свойства бактерий, подробно описаны китайскими учеными в статье в Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии. Выяснилось, что белки, содержащиеся в Niallia tiangongensis, позволяют ей бороться с «окислительным стрессом» и восстанавливать «повреждения, вызванные радиацией», тем самым способствуя выживанию в такой агрессивной среде, как космос.

По мнению авторов научной статьи, «понимание характеристик микробов во время длительных космических полетов имеет важное значение для сохранения здоровья астронавтов и поддержания работоспособности космических аппаратов».

По данным китайского государственного телевидения, на которое ссылается South China Morning Post, Niallia tiangongensis также может найти применение на Земле. Способность бактерии расщеплять определенные органические соединения откроет путь к новым технологиям переработки, способным преобразовывать определенные отходы в «полезные ресурсы».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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