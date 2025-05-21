Сибирский ученый поставил точку в столетнем споре о дедушке Ленина

Сибирский ученый Алексей Нилогов опроверг утверждение о том, что у Владимира Ленина дед был калмыком. Сделать это удалось в ходе исследования с использованием искусственного интеллекта.

Советский историограф и писательница Мариэтта Шагинян в книге «Семья Ульяновых» писала, что в Астраханском архиве обнаружила документ, согласно которому мать Ильи Ульянова (отца Ленина) Анна Алексеевна была крещеной калмычкой, а ее отец – астраханский мещанин Алексей Лукьянович Смирнов – крещеным калмыком.

Заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Алексей Нилогов приводит результаты поисков в архивах, которые доказывают, что Алексей Лукьянович Смирнов был зачислен в астраханские мещане в 1802 году, согласно ревизии 1811 года никаким крещеным калмыком («из новокрещёных татар») он не был.

В метрической записи о бракосочетании деда В. И. Ульянова от 31 октября (12 ноября) 1809 года говорится, что «астраханский мещанин Николай Васильев астраханского мещанина Алексея Лукьянова с дочерью его девицею Анною Алексеевой первым браком венчаны со взятием сказки».

«Таким образом, теперь можно небезосновательно утверждать, что версия советско-армянской писательницы М. С. Шагинян о калмыцких предках Ленина по линии Смирновых оказалась документально не подтвержденной», – сделал вывод Нилогов.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube