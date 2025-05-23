В США разработали первую вакцину против птичьего гриппа для крупного рогатого скота

Поскольку птичий грипп распространяется среди домашней птицы и крупного рогатого скота в Соединенных Штатах, группа ученых предприняла многообещающий шаг по сдерживанию вспышки, прежде чем она перерастет в пандемию среди людей.

Исследователи разработали первую мРНК-вакцину против птичьего гриппа для крупного рогатого скота. Предварительные результаты исследования, опубликованные на платформе bioRxiv (ожидают рецензирования), показывают, что экспериментальная вакцина вызывает сильный иммунный ответ у телят и защиту от инфекции.

Nature Online напоминает, сообщая об исследовании, что обеспокоенность по поводу угрозы пандемии птичьего гриппа возросла с момента первого сообщения о вирусе H5N1 среди молочного скота в марте 2024 года. С тех пор пострадало более 1000 ферм в 17 штатах США, а также было зафиксировано 64 случая заболевания людей и один смертельный исход.

Для разработки вакцины команда исследователей использовала более чем десятилетний опыт исследований мРНК-вакцин против сезонного гриппа. Ученые модифицировали существующую вакцину, заменив ген вирусного гемагглютинина на ген нового штамма H5N1, обнаруженного на фермах. В прошлом году эта же вакцина уже продемонстрировала эффективность на хорьках – животной модели, используемой для тестирования вакцин против гриппа.

В ходе нового исследования 10 телят были вакцинированы и через 49 дней им давали молоко от коров, инфицированных вирусом H5N1. У вакцинированных животных уровень вирусной РНК был значительно ниже, чем у невакцинированных, что свидетельствует об эффективной защите от инфекции.

По словам Скотта Хенсли, вирусолога из Пенсильванского университета и соавтора исследования, это важный шаг в разработке вакцин против гриппа для скота, который поможет снизить риск передачи вируса от животных к человеку. Несмотря на неполноту данных, Ричард Уэбби, директор Центра ВОЗ по экологии гриппа животных, называет полученные результаты «очень хорошей отправной точкой».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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