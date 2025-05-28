Рекордные температуры прогнозируют в ближайшие 5 лет в мире

В ближайшие пять лет глобальная температура сохранится на рекордных уровнях или около них. С таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН.

Данный сценарий «приведет к увеличению климатических рисков и последствий для общества, экономики и устойчивого развития», – говорится в глобальном обзоре климата на период в 2025-2029 годах, подготовленном аналитиками ВМО.

В документе отмечается, что среднегодовая глобальная температура для каждого года между 2025 и 2029 годами, как ожидается, будет выше на 1,2-1,9°C, чем средний показатель за 1850-1900 годы. При этом существует 80% вероятность того, что по крайней мере один год из ближайших пяти лет будет жарче, чем 2024 год, который был объявлен самым жарким за всю историю истории наблюдений.

Согласно докладу, также существует 70-процентная вероятность того, что среднее потепление в 2025-2029 годах составит более 1,5°C, что выше прогнозов в климатических обзорах ВМО за предыдущие два года. Авторы доклада подчеркивают, что каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к более опасным волнам тепла, экстремальным ливням, интенсивным засухам, таянию ледяных щитов, морского льда и ледников, нагреванию океана и повышению уровня моря.

Также прогнозируется, что потепление в Арктике в ближайшую пятилетку будет опережать среднемировой показатель более чем в 3,5 раза, достигая 2,4°C в сравнении с периодом с 1991-й по 2020-й годы.

Прогноз осадков в 2025-2029 годах имеет большие региональные различия. Аналитики предрекают более влажные условия по сравнению с прошлыми годами в Сахеле с мая по сентябрь (тропический регион в Африке), а также в Северной Европе, на Аляске и на севере Сибири.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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