Большая магнитная буря продлилась рекордные 66 часов

Большая магнитная буря на Земле закончилась. Ее длительность составила 66 часов, что стало рекордом с 2017 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону. Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на «отражение графика от дна» почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху. Прошедшее событие наблюдалось 66 часов и стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года», – говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что в апреле 2017 года продолжительность магнитных бурь составила 69 часов. «Исключительно длинная серия непрерывных геомагнитных бурь и возмущений, запущенная утром 1 июня с приходом к Земле выброса массы от вспышки 31 мая, продолжается уже около 66 часов и пока не прекратилась», – говорилось в сообщении.

Согласно информации ИПГ, 3 июня степень возмущенности магнитного поля Земли поднималась до отметки G1 по шкале из пяти показателей, где G5 – «экстремально сильно», а G1 – «слабо», напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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