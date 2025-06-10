Популяция императорских пингвинов сокращается из-за таяния льда в Антарктиде

Популяция императорских пингвинов в Антарктиде сократилась на 22% за 15 лет, причем темпы сокращения «превосходят даже самые пессимистичные прогнозы», Это, на основе анализа снимков со спутников, утверждают эксперты Британской антарктической службы.

Птицы, которые зависят от морского льда для размножения и выращивания птенцов, находятся под угрозой из-за глобального потепления. Морской лед, который служит платформой вокруг их побережий, должен быть стабильным в течение восьми или девяти месяцев в году. Однако он становится «неравномерным и ненадежным во многих частях континента», пишут исследователи.

За последние годы некоторые колонии потеряли всех своих птенцов, которые утонули или замерзли насмерть, когда лед прорвался под их крошечными лапками прежде, чем они были готовы встретиться с ледяным океаном.

Исследование, опубликованное во вторник в журнале Nature Communications: Earth & Environment, охватывает территорию, охватывающую Антарктический полуостров, море Уэдделла и море Беллинсгаузена. Этот обширный регион является домом для 30% императорских пингвинов континента. Теперь эксперты должны подтвердить, что их оценка отражает ту же тенденцию по всей Антарктиде.

Усиление хищничества

Последняя всемирная перепись, проведенная в 2018 году, показала сокращение популяции на 9,5% по всему континенту. Подсчет из космоса основан на оценке количества особей в больших скоплениях птиц с использованием спутниковых снимков высокого разрешения. Этот подход является единственным подходящим способом оценки статуса вида, поскольку многие места размножения находятся далеко друг от друга и к ним очень трудно добраться.

В отчете приводятся другие факторы, связанные с климатом, которые могут усложнять жизнь пингвинов. Они ссылаются на изменения в характере штормов, снега и дождя, возросшее хищничество со стороны тюленей и косаток, а также возросшую конкуренцию за пищевые ресурсы, поскольку другие виды меняют свои ареалы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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