Арктика рекордно нагревается – исследование

Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир, что приводит к резкому повышению уровня моря, а для коренных народов – к изменению традиционных условий охоты.

«Лед растаял в 17 раз быстрее исторического среднего значения в период с 15 по 21 мая в Гренландии, что стало результатом рекордной волны тепла, которая также обрушилась и на Исландию. Вклад таяния ледяного щита Гренландии в повышение уровня моря больше, чем он был бы без этой волны тепла», – подчеркнула один из авторов доклада о климатическом состоянии Арктики Фридерике Отто, преподаватель климатологии в Имперском колледже Лондона.

В Исландии температура превысила 26°C 15 мая, что является рекордным показателем для арктического острова. «Температура, зафиксированная в Исландии в мае, бьет все рекорды, превышая средние дневные максимальные температуры мая за период 1991-2020 годов более чем на 13°C» , – отмечают авторы климатического исследования.

Отмечается, что в мае 94% станций зафиксировали новые температурные рекорды, и без изменения климата это было бы невозможно.

В Восточной Гренландии самый жаркий день был примерно на 3,9°C выше, чем в доиндустриальный период. «Волна тепла около 20°C может не показаться экстремальным событием для большинства людей во всем мире, но это действительно значительная проблема для этого региона (…) и она оказывает огромное влияние на весь мир», – говорят авторы исследования по Арктике.

По данным научного журнала Nature , Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Для коренных общин Гренландии повышение температуры и таяние льда означают изменение традиционных условий охоты.

Кроме того, в Гренландии и Исландии инфраструктура спроектирована так, чтобы выдерживать холод, а это значит, что в теплые периоды таяние льда может вызвать наводнения и повредить дороги и инфраструктуру на данных территориях

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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