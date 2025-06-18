В Волге сдвинулась зона смешения пресных и морских вод из-за слабого половодья

Ученые обнаружили смещение точки биологического равновесия в Волге. Это связано с низкими показателями стока реки во время весеннего половодья, передает РИА «Новости».

Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН завершили экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий. Целью исследования стало изучение влияния уменьшения объема стока реки и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы.

«Впервые с 2021 года ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный… Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года», – говорится в сообщении.

В пробах обнаружили высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в исследуемых акваториях, что свидетельствует о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом низкая вода в реке привела к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая эндемика Каспийского моря – воблу.

Ученые подготовили обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube