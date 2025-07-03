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Четверг, 3 июля 2025, 14:52 мск

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В Солнечную систему влетел межзвездный объект

В Солнечной системе обнаружили объект, который прилетел из другой звездной системы. Об этом сообщает журнал EarthSky.

Астрономы пока не определились с тем, что именно это за объект. Получивший название 3I/ATLAS межзвездный «странник» может быть кометой или астероидом. Предполагаемые размеры объекта – около 20 км в диаметре.

3I/ATLAS стремительно движется к Солнцу. Максимальное сближение с нашей звездой состоится в октябре, когда объект зайдет внутрь орбиты Марса.

Астрономы утверждают, что угрозы для Земли данный межзвездный объект не представляет.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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