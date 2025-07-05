Солнце зафиксирован мощный выброс плазмы

Солнце поставило рекорд по выбросу в космос плазменной структуры размером более миллиона километров. Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, всего за неделю со звезды ушло не менее шести сравнимых по размеру объектов.

Ученые отметили, что пока один из выбросов не задел Землю. «За происходящим остается лишь также пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться», – говорится в сообщении в Лаборатории.

Негативными последствиями усиленной солнечной активности могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. В частности, возможно повреждение энергетических систем на Земле, выход из строя спутниковых средств связи, в том числе Интернета, а также вероятно негативное воздействие на здоровье людей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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