К Солнцу летит 20-километровый объект

Астрономы обнаружили в Солнечной системе третий в истории наблюдений межзвездный объект, получивший обозначение 3I/ATLAS. Об этом сообщает портал EarthSky со ссылкой на данные Европейского космического агентства (ЕКА).

Объект 3I/ATLAS в настоящее время находится внутри орбиты Юпитера и движется по направлению к Солнцу. Согласно расчетам ученых, в октябре 2025 года он достигнет точки максимального сближения с Солнцем на расстоянии около 2 астрономических единиц (а. е.), зайдя внутрь орбиты Марса и пройдя примерно в 0,4 а. е. от него. Скорость объекта вблизи Солнца составит порядка 68 км/с, а к апрелю 2026 года его скорость относительно Земли может достичь рекордных 90 км/с. Астрономы классифицируют объект как комету, диаметр ядра которой может достигать 20 км. Для Земли 3I/ATLAS угрозы не представляет.

Сейчас объект имеет звездную величину около 17,5-18,8, но к августу 2025 года станет ярче (около 16 звездной величины), что теоретически позволит опытным астрономам-любителям его наблюдать. До 3I/ATLAS ученым были известны лишь два межзвездных посетителя: Оумуамуа в 2017 году и комета Борисова в 2019 году. Объект был впервые включен в список околоземных тел 1 июля 2025 года, а Центр малых планет подтвердил его новое межзвездное обозначение 3I/ATLAS (C/2025 N1) уже 2 июля. Буква I в названии официально указывает на его происхождение за пределами нашей планетной системы.

Как отмечает «Коммерсант», хотя обнаружение астероидов и комет, сближающихся с Землей, является обычным явлением – NASA фиксирует тысячи новых объектов ежегодно, большинство из которых сгорает в атмосфере,– межзвездные объекты остаются чрезвычайно редкими. Напоминанием о постоянном мониторинге космических угроз служит недавний случай с астероидом 2024 YR4, который в начале 2025 года возглавлял список потенциально опасных объектов с небольшой (до 2,6%) вероятностью столкновения, однако вскоре эта угроза была исключена. По данным NASA, в ближайшие 100 лет Земле не грозит столкновение с крупным опасным астероидом.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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