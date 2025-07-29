Ученые нашли у людей феромоноподобные соединения – они влияют на взаимодействие полов

Запах женского тела меняется в фертильный период овуляции и заметно влияет на поведение мужчин , которые чувствуют себя более привлекательными и расслабленными. Об этом свидетельствуют результаты исследования Токийского университета, опубликованные в журнале iScience.

Хотя результаты пока не доказывают существование феромонов у людей, они предполагают, что запах может тонко влиять на то, как мы взаимодействуем . «Мы выделили три компонента запаха тела , которые усиливаются во время овуляции у женщин, – говорит нейробиолог Казусигэ Тоухара. – Когда мужчины вдыхали смесь этих соединений и модельный запах подмышки, они сообщали, что образцы были менее неприятными , а сопутствующие изображения женщин – более привлекательными и женственными . Более того, было обнаружено, что эти соединения расслабляют мужчин и даже подавляют рост фермента амилазы (биомаркера стресса) в их слюне. Эти результаты предполагают, что запах тела может каким-то образом способствовать общению между мужчинами и женщинами».

«В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, являются ли обнаруженные нами соединения, концентрация которых увеличивается во время овуляции, человеческими феромонами », – уточняет Тоухара.

«Классическое определение феромонов заключается в том, что это видоспецифичные химические вещества, вызывающие определённые поведенческие или физиологические реакции. Однако данное исследование не позволяет установить, являются ли запахи подмышечных впадин видоспецифичными. Мы сосредоточились в первую очередь на их поведенческом или физиологическом воздействии, в данном случае на снижении стресса и изменении восприятия при виде лиц. Таким образом, на данном этапе мы можем утверждать, что они могут быть феромоноподобными соединениями», – пояснил ученый.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube