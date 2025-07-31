Золото показало себя с неожиданной стороны и удивило ученых

Золото гораздо менее предсказуемо, чем считалось ранее: будучи быстро нагретым до 18 700 градусов, что в 14 раз выше его точки плавления, оно сопротивлялось плавлению в течение доли секунды, сохраняя при этом свою твердую структуру.

Совершенно неожиданный результат, опубликованный в журнале Nature, опроверг устоявшиеся прогнозы относительно пределов температур твердых тел и может заставить нас пересмотреть поведение вещества в экстремальных условиях. Чтобы перегреть небольшие фрагменты золота до предела, исследователи использовали интенсивные и чрезвычайно короткие импульсы рентгеновского лазера длительностью всего 4-5 фемтосекунд.

При столь быстром нагреве атомы не успевают мгновенно перейти в жидкое состояние, и материал изначально остаётся нетронутым. Это известное явление , но до сих пор считалось , что оно может превысить предел , установленный стандартным процессом термоядерного синтеза, лишь в три раза. Однако на этот раз предел был превышен в 14 раз, и золото оставалось в твёрдом состоянии более 2 пикосекунд (пикосекунда равна одной тысячной миллиардной секунды), что достаточно долго, чтобы заставить исследователей пересмотреть существующие модели.

По словам авторов исследования, это измерение не только превышает ранее предсказанные пределы, но и предполагает гораздо более высокий порог перегрева твердых тел. Последствия могут быть весьма интересными: возможно, некоторые твердые тела вообще не имеют точки плавления, по крайней мере, при нагревании в экстремальных условиях.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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